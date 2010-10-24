Сьогодні відзначається День ООН

Сьогодні відзначається День Організації Об`єднаних Націй.

Як повідомляє Центр новин ООН, 65 років тому цього дня набув чинності Статут Організації.

У посланні з цієї нагоди, Генеральний секретар ПАН Гі Мун закликав все міжнародне співтовариство добиватися втілення в життя великої ідеї цього основоположного документа.

ПАН Гі Мун зазначив, що сьогодні людство стикається з проблемами поляризації й недовір`я. Одночасно глава ООН наголосив, що нинішній взаємопов`язаний світ відкриває нові можливості для спільного досягнення прогресу.

«Давайте ж візьмемо на себе зобов`язання зробити ще більше для втілення в життя великої ідеї, закладеної в Статуті Організації Об`єднаних Націй», - закликав Генеральний секретар ООН.

Він зазначив, що необхідно зробити більше для захисту людей, захоплених збройним конфліктом, для боротьби зі зміною клімату і для запобігання ядерній катастрофі. Голова ООН нагадав про важливість розширення можливостей жінок і дівчат, боротьби з несправедливістю і безкарністю. ПАН Гі Мун нагадав про цілі в галузі розвитку, сформульовані в Декларації тисячоліття.

«В день Організації Об`єднаних Націй я висловлюю глибоку вдячність мільйонам людей у всьому світі, які щиро вірять в нашу роботу в ім`я миру, розвитку і прав людини, які розділяють наші ідеали і допомагають нам в досягненні нашої мети. Всім вам, друзі й співгромадяни світу, я кажу дякую», - сказав голова ООН.