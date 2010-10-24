Рейтинг Саркозі впав до рекордно низької відмітки

Через "продавлювання" непопулярної пенсійної реформи рейтинг президента Франції Ніколя Саркозі вперше за три з половиною роки впав нижче 30%, свідчать дані опитування Французького інституту вивчення громадської думки (Ifop), проведеного спеціально для "Journal du dimanche". За підсумками дослідження, 70% жителів країни незадоволені роботою президента: 38% "вкрай незадоволені" діяльністью Саркозі, 32% "скоріше незадоволені". Скоріше задоволені роботою глави держави 24% респондентів, дуже задоволені - тільки 5%.

До прем`єр-міністра Франції Франсуа Фійона французи ставляться дещо ліпше: його робота задовольнила 38% учасників опитування, ще 9% - "повністю задоволені". Негативно роботу прем`єра оцінює кожен другий (51%): 32% "скоріше незадоволені", дуже незадоволені 19% респондентів. За минулий місяць рейтинг Саркозі втратив три пункти популярності, Фійона - два. Репрезентативне соціологічне опитування проводилося з 14 по 22 жовтня, в ньому взяли участь 1,828 тисячі осіб у віці від 18 років і старше.

РІА “Новости”