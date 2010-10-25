На Байконурі відзначили 50-річчя "катастрофи Нєдєліна"

На російському космодромі Байконур в Казахстані відбулася церемонія в пам`ять жертв катастрофи, яка 50 років тому забрала життя майже 80 осіб, повідомляє Бі-бі-сі.

У 1960 році Радянський Союз проводив випробування ракет, які мали вивести на навколоземну орбіту перший корабель з людиною на борту. Під час підготовки до пуску ракети Р-16 на стартовому майданчику стався вибух, у полум’ї згоріли 17 цивільних фахівців і 57 військових, серед яких перший головком ракетних військ маршал артилерії Митрофан Нєдєлін.

Головний конструктор ракети Михайло Янгель, який теж був на стартовій позиції, відійшов покурити за хвилину до вибуху і вцілів.

За офіційними даними, того дня загинули 78 осіб. Проте тривалі роки зведення про цю страшну катастрофу залишалися таємними. Офіційне повідомлення про смерть маршала Нєдєліна зазначало, що він загинув в авіакатастрофі. На початку 70-х років почали з`являтися публікації, засновані на спогадах очевидців, і лише в 90-і роки завісу секретності було знято.

Тепер 24 жовтня стало офіційним Днем пам`яті загиблих випробувачів ракетно-космічної техніки: ніяких запусків і операцій на Байконурі цього дня не проводять. Щороку проводяться покладання вінків до братської могили загиблих в місті Байконур, до пам`ятника на місці колишнього стартового майданчика Р-16 і на території КБ «Південне» в Дніпропетровську.