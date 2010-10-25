Створено Союз інформаційних агентств Латинської Америки

Учасники Світового конгресу інформагентств, який проходив в аргентинському місті Сан-Карлос-де-Барілоче і завершився у п`ятницю, підписали угоди про створення Союзу інформаційних агентств Латинської Америки, передає кореспондент РІА “Новости”.

До Союзу інформагентств Латинської Америки ввійшли національні інформагентства з Аргентини, Бразилії, Болівії, Венесуели, Гватемали, Еквадору, Куби, Мексики і Парагваю. Очікується, що в найближчі три місяці будуть підготовлені установчі документи, і вже в березні наступного року в Парагваї відбудеться перше засідання ради нової журналістської організації.

У роботі конгресу, третього за ліком, брали участь 166 керівників і представників 76 світових інформагентств, зокрема з Росії, України, Азербайджану. Учасники форуму обговорили проблеми захисту авторських прав і боротьбу з піратством, а також шляхи подальшого розвитку з урахуванням нових потреб клієнтів і активного використання мультимедійних засобів.