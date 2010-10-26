Рада ЄС зберегла "чорний список" чиновників Лукашенка

Європейський союз продовжив мораторій на візові санкції щодо вищих білоруських чиновників до кінця жовтня 2011 р., але не скасував їх остаточно через проблеми з демократією і правами людини в Білорусі, передає Reuters.

Голови МЗС 27 держав Євросоюзу заявили, що наполягають на поліпшенні виборчого законодавства, розширенні свободи ЗМІ і попередили офіційний Мінськ про необхідність дотримання міжнародних стандартів при проведенні запланованих на 19 грудня президентських виборів. "Євросоюз уважно спостерігатиме за розвитком ситуації і оцінить її після виборів", - зазначається в заяві ЄС.

Євросоюз також зажадав від білоруської влади введення мораторію на застосування страти.

Реакцію офіційного Мінська на рішення ЄС озвучив прес-секретар МЗС Білорусі Андрій Савіних: "Викликає жаль, що ЄС не зміг уповні подолати інерційну логіку санкційного мислення. Проте, ми вітаємо викладений в заяві намір продовжити розвиток взаємодії з Білоруссю, включаючи контакти на вищому політичному рівні", - цитує РосБізнесКонсалтинг.

Він додав, що Білорусь також прагне до розширення рівноправного діалогу з ЄС.