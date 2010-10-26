Рада ЄС зберегла "чорний список" чиновників Лукашенка
"Оцінимо ситуацію після виборів"
Європейський союз продовжив мораторій на візові санкції щодо вищих білоруських чиновників до кінця жовтня 2011 р., але не скасував їх остаточно через проблеми з демократією і правами людини в Білорусі, передає Reuters.
Голови МЗС 27 держав Євросоюзу заявили, що наполягають на поліпшенні виборчого законодавства, розширенні свободи ЗМІ і попередили офіційний Мінськ про необхідність дотримання міжнародних стандартів при проведенні запланованих на 19 грудня президентських виборів. "Євросоюз уважно спостерігатиме за розвитком ситуації і оцінить її після виборів", - зазначається в заяві ЄС.
Євросоюз також зажадав від білоруської влади введення мораторію на застосування страти.
Реакцію офіційного Мінська на рішення ЄС озвучив прес-секретар МЗС Білорусі Андрій Савіних: "Викликає жаль, що ЄС не зміг уповні подолати інерційну логіку санкційного мислення. Проте, ми вітаємо викладений в заяві намір продовжити розвиток взаємодії з Білоруссю, включаючи контакти на вищому політичному рівні", - цитує РосБізнесКонсалтинг.
Він додав, що Білорусь також прагне до розширення рівноправного діалогу з ЄС.