Генсек НАТО проведе в Москві переговори

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен проведе в Москві переговори щодо співпраці в Афганістані, системи протиракетної оборони, протистояння тероризму і піратству. Він прилетить до Москви 5 листопада, після зустрічі з британським прем`єром Девідом Кемероном. Зустріч з російською стороною відбудеться напередодні саміту Росія –НАТО, передає Reuters.

За словами офіційного представника НАТО Джеймса Аппатурая, на переговорах сторони обговорять широке коло питань, зокрема, можливість забезпечення натовських військ в Афганістані через територію Росії, а також поставку 21 російського вертольота для афганських збройних сил з подальшим навчанням пілотів. Крім того, делегація обговорить можливість збільшення кількості афганських офіцерів із служб боротьби з наркотиками, яких відряджають до Росії на навчання.

Зі свого боку, Росія добивається від НАТО заборони на розміщення "істотних бойових сил" на території країн, які раніше входили до Східного блоку, а також гарантій, що протиракетна система в Європі обмежиться засобами малої і середньої дальності. За даними ЗМІ, проект угоди "Про основи взаємин РФ-НАТО" голова МЗС Росії Сергій Лавров передав Расмуссену в грудні минулого року, але за взаємною домовленістю сторони не розголошували цей факт.

Саміт Росія-НАТО, нагадує РосБізнесКонсалтинг, відбудеться в Лісабоні 19-20 листопада. Президент Росії Дмитро Медведєв вже заявив про свою особисту участь у цьому заході.