Президент Азербайджану сьогодні відвідає Україну

Президент Азербайджану Ільхам АЛІЄВ сьогодні відвідає Україну і зустрінеться з своїм українським колегою Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Президента України, в рамках візиту заплановані церемонія покладання вінків до Могили Невідомого солдата і церемонія вшанування пам`яті жертв Голодоморів в Україні.

Після цього відбудеться зустріч президентів України і Азербайджану «віч-на-віч».

Також заплановано Друге засідання Ради президентів України і Азербайджанської Республіки і церемонію підписання двосторонніх документів.

Крім того, голови двох держав поспілкуються з представниками засобів масової інформації.

7 жовтня, після 8-го засідання спільної Міжурядової українсько-азербайджанської комісії з питань економічної співпраці перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ повідомив журналістів, що Україна і Азербайджан мають намір найближчим часом підписати план стратегічної співпраці на 2011-2015 роки.

Зокрема, за його словами, план охоплюватиме питання співпраці у військово-технічній і космічній сферах, транспорті, важкому машинобудуванні, паливно-енергетичному комплексі, сільському господарстві й інших галузях, включаючи освіту і культуру.

Крім того, Україна і Азербайджан, як повідомив А.КЛЮЄВ, мають намір найближчим часом домовитися про збільшення об`ємів постачань каспійської нафти в Україну. Конкретні цифри збільшення об`ємів постачань “будуть відомі протягом двох-трьох тижнів”.

РІА “Новости” припускає, що йдеться про постачання нафти через Україну до Європи, як це планувалося ще при проектуванні нафтопроводу "Одесса-Броди" (2001 р.). Каспійська нафта може постачатися з порту Одеси на два НПЗ, розташовані неподалік м.Броди. Поки Азербайджан продає нафту тільки Кременчуцькому НПЗ: близько 1,3 млн. тонн за дев`ять місяців ц.р., що приблизно на 40% нижче заявлених раніше планів українського нафтозаводу.

Щоб скоротити залежність від імпорту російського газу Україна також має намір будувати власний термінал скрапленого газу (СПГ) на Чорноморському узбережжі, і Азербайджан запрошений брати участь у цьому проекті. Напередодні свого візиту до Києва І.АЛІЄВ в інтерв`ю українським ЗМІ підтвердив готовність Азербайджану співпрацювати з Україною у сфері постачань СПГ. Він також висловив упевненість, що Азербайджан може за короткий час підвищити видобуток газу до 40 або навіть 50 мільярдів кубометрів за рік, якщо будуть підписані контракти на постачання.