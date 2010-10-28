У літаки можна буде проносити до 2 літрів рідини

Сьогодні, 28 жовтня, стало відомо, що авіамандрівникам, які вже котрий рік не мають права взяти з собою в політ напої, що допомагають зняти стрес і вбити час, або просто рідку суміш для немовляти, дозволять проносити на борт до 2 л рідини.

Подякувати їм варто новому високотехнологічний приладу, розробленому і сертифікованому цього тижня регулюючими органами Євросоюзу. Прилад під назвою Bottle Scanner був розроблений компанією Kromek. Він здатний розпізнати небезпечні речовини в ємкостях від 80 мл до 2 літрів.

На початку 2011 року апарати виробництва Kromtek почнуть з`являтися в окремих аеропортах по всій Європі. До 2013 року, ЄС планує повністю зняти обмеження на провезення рідин у ручній поклажі. Найімовірніше, заборону буде знято і в інших частинах світу.

У даний час за прийнятими у всьому світі правилами авіаперевезень, на борт літака в ручній поклажі можна брати рідини лише в спеціальній упаковці і об`ємом до 150 мілілітрів. Виключення робиться лише для придбаних у магазинах duty free напоїв, проте якщо політ йде з пересадкою, то в проміжному пункті пляшки конфіскують. Причина суворих обмежень - відсутність у служб безпеки аеропортів приладів, здатних виявляти рідку вибухівку.

Проносити на борт літака рідини заборонили після того, як у 2006 році спецслужби розкрили плани терористів використовувати рідку вибухівку для атак на трансатлантичних рейсах.

Коммерсантъ-Україна