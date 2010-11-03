Україна втратила головні важелі на переговорах з ЄС?

Україна, в односторонньому порядку відмінивши візи для громадян Європейського Союзу, стратила головні переговорні позиції про безвізовий режим.

Про це на прес-конференції в Москві сказав Постійний представник РФ при Європейському Союзі Володимир ЧИЖОВ, відповідаючи на питання власного кореспондента УНІАН у Росії.

«Росія й Україна ці переговори (про безвізовий режим – УНІАН) ведуть з різних позицій. Україна в період президентства пана ЮЩЕНКА в односторонньому порядку відмінила візи для громадян Євросоюзу, тому втратила себе на цих переговорах головних, напевно, переговорних важелів, чого Росія не зробила і не збирається робити», - сказав В.ЧИЖОВ.

«Я, звичайно, співчуваю парламентерам з українського боку – їм, мабуть, вести ці переговори складніше», - наголосив він. Водночас, вважає він, страхи ЄС, пов`язані з відміною візи для громадян України й Росії, штучні і надумані.

В.ЧИЖОВ переконаний, що якщо хтось продовжує боятися того, що з Росії, України, Білорусі потягнуться на захід хвилі нелегальних емігрантів, то це або інерція мислення, або незнання реалій.

«Я особисто не маю нічого проти, якщо Росія й Україна одержать безвізовий режим з Євросоюзом в один день. Я думаю, всім нам буде дуже приємно від цього збігу», - сказав В.ЧИЖОВ.