Україні треба впроваджувати ідеї "м’якої сили"

Учасники IV Київського безпекового форуму, який організував Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», обговорили трансформації, що відбуваються з безпекою у світі, та необхідні кроки зі зміцнення безпеки як України, Європи, так і світу в цілому.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі фонду «Відкрий Україну».

Під час роботи форуму заступник міністра закордонних справ України Павло КЛІМКІН відзначив, що майбутня безпекова система може продукувати безпеку сама для себе.

«Однак ключовою залишається система європейських цінностей. Україні потрібно впроваджувати європейські цінності, ідеї «м’якої сили». Але і ЄС треба ще навчитися продукувати і правильно використовувати поняття «м’яка сила», - відзначив він.

У свою чергу, Клаус ВІТМАНН, німецький генерал-полковник у відставці, який у 1991-му та 1999-му роках був залучений до створення стратегічних концепцій НАТО, у своєму виступі зауважив, що в умовах нових загроз НАТО відіграє обмежену роль. «НАТО має розробити нову концепцію партнерства із Росією. Існує необхідність розробки нової програми для Росії, а не просто «перезапуск комп’ютера», - сказав він.

За його словами, НАТО також мусить взяти відповідальність за відносини із Росією. «Альянс також зігнорував Росію, зокрема, у питанні незалежності Косово», - нагадав К.ВІТМАНН.

Депутат Європейського парламенту, член Комітету парламентського співробітництва ЄС-Україна Павел КОВАЛЬ (Польща) зазначив, що Україні для стабільного майбутнього необхідна співпраця політичних сил у підтримці європейських цінностей. «У Києві існує стабільність між політиками. Добре, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підтвердив європейські наміри України, але і влада, й опозиція повинні підтримувати ці наміри для загального блага всієї країни», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, цьогорічний форум проходив 11-12 листопада у Києві. Його учасниками стали близько 300 відомих у світі політиків, дипломатів та експертів, а також майже 50 представників українських та іноземних мас-медіа.