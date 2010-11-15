Генсек НАТО закликає бундесвер готуватися до зарубіжних операцій

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен закликав уряд ФРН приділяти більше уваги підготовці військових підрозділів, придатних для участі в зарубіжних операціях, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на AFP.

В інтерв`ю газеті Welt am Sonntag глава альянсу вітав плани міністра оборони ФРН Карла-Теодора цу Гуттенберга щодо реформи бундесверу, зазначивши, що реформа йде в правильному напрямі. Проблема Європи, на його думку, полягає в тому, що в її арміях забагато частин постійного базування, непридатних для участі в зарубіжних операціях, тоді як у майбутньому НАТО, за його словами, будуть потрібні гнучкіші та мобільніші сили.

19-20 листопада в Лісабоні відбудеться саміт альянсу, на якому обговорюватиметься реформа НАТО і його нова стратегічна концепція.