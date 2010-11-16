Казахстан надає повітряний простір для США

Транзит військових вантажів США до Афганістану через повітряний простір Казахстану відбуватиметься на комерційних засадах, повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на офіційного представника МЗС Казахстану Аскара Абдрахманова.

12 листопада США і Казахстан підписали угоду, яка дозволить перевозити особовий склад і спорядження через повітряний простір Казахстану для підтримки американських і коаліційних військ в Афганістані.