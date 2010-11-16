Казахстан надає повітряний простір для США
00:03, 16 листопада 2010Світ
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На комерційних засадах
Транзит військових вантажів США до Афганістану через повітряний простір Казахстану відбуватиметься на комерційних засадах, повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на офіційного представника МЗС Казахстану Аскара Абдрахманова.
12 листопада США і Казахстан підписали угоду, яка дозволить перевозити особовий склад і спорядження через повітряний простір Казахстану для підтримки американських і коаліційних військ в Афганістані.
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