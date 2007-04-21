Європарламент заслухає позиції Ради та Єврокомісії по Україні

Європарламент заслухає позиції Ради ЄС та Єврокомісії щодо ситуації в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, згідно з порядком денним, заслуховування заплановано на середу, 25 квітня.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня на засіданні Комітету закордонних справ Європарламенту його голова Яцек САРЮШ-ВОЛЬСЬКІ (група народних партій, Польща) повідомив про бажання комітету провести дебати в сесійній залі щодо ситуації в Україні із запрошенням представників основних українських політичних сил.

За його словами, остаточне рішення щодо дебатів буде прийматися бюро Європарламенту за погодженням з політичними фракціями.