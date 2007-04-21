Європарламент заслухає позиції Ради та Єврокомісії по Україні
11:17, 21 квітня 2007Світ
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Наступної середи
Європарламент заслухає позиції Ради ЄС та Єврокомісії щодо ситуації в Україні.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, згідно з порядком денним, заслуховування заплановано на середу, 25 квітня.
Як повідомляв УНІАН, 12 квітня на засіданні Комітету закордонних справ Європарламенту його голова Яцек САРЮШ-ВОЛЬСЬКІ (група народних партій, Польща) повідомив про бажання комітету провести дебати в сесійній залі щодо ситуації в Україні із запрошенням представників основних українських політичних сил.
За його словами, остаточне рішення щодо дебатів буде прийматися бюро Європарламенту за погодженням з політичними фракціями.
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