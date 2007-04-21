У Росії можлива революція? Не сьогодні, так через 3-5 років

Лідер Народно-демократичного союзу Росії, колишній прем`єр-міністр Михайло КАСЬЯНОВ вважає, що, якщо не буде демократичних виборів, у Росії можлива революція.

Про це він заявив в опублікованому сьогодні інтерв`ю газеті «Дзеркало тижня».

«Влада фактично провокує революційні дії. Не сьогодні, так через три-п`ять років революція в Росії точно відбудеться. Якщо не будуть проведені чесні й вільні вибори. Це єдиний вихід для всіх», - сказав він.

М.КАСЬЯНОВ зазначає, що події останніх вихідних (побиття в Москві й Санкт-Петербурзі учасників «Маршу незгодних» - УНІАН) є демонстрацією владою зневажливого ставлення до конституції, що може призвести, на його думку, до ескалації напруги в країні.

«У понеділок Росія прокинулася іншою країною, у нас вже інша ситуація: влада збільшила прірву між собою і суспільством», - підкреслює М.КАСЬЯНОВ.

За його словами, російська влада фактично провокує революцію своїми діями.

«Але це не революція у вашому (українському – УНІАН) розумінні, розумінні протесту. Я говорю про те, що дуже скоро можуть початися неприйнятні дії, які називаються революційними проявами», - підкреслив екс-прем`єр-міністра Росії.

Він також зазначає, що разом зі своїми соратниками по «Другой Росии» ставить одну з головних цілей недопущення революції.