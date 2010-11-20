Росія і НАТО домовилися "утримуватися від застосування сили"

Росія і НАТО на саміті, що проходить у Лісабоні, домовилися утримуватися від застосування сили один проти одного і проти інших держав, йдеться в спільній заяві, прийнятій за підсумками саміту, повідомляє РІА "Новости".

"Держави-члени РРН (Ради РОСІЯ-НАТО) утримуватимуться від загрози сили або застосування сили один проти одного, так само як і проти будь-якої іншої держави, її суверенітету, територіальної цілісності або політичної незалежності в будь-якій формі, несумісній зі статутом ООН і Декларації принципів, якими держави-учасники керуватимуться у взаємних відносинах", міститься в підсумковому акті Хельсінкі, - наголошується в заяві.

Сторони домовилися працювати на досягнення стратегічного і модернізаційного партнерства, заснованого на принципах взаємної довіри, транспарентності і передбачуваності, "з метою сприяти створенню загального простору миру, безпеки і стабільності в євроатлантичному регіоні".

"Ми підкреслюємо, що Рада Росія-НАТО є форумом для політичного діалогу за будь-яких обставин і з усіх питань, включаючи ті, з яких у нас є розбіжності", - повідомляється в документі.

Сторони мають намір також повною мірою задіювати механізм Ради Росія-НАТО для консультацій, досягнення консенсусу з питань безпеки в євроатлантичному регіоні.