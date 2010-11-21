Відкривається Музей історії Нюрнберзького процесу

Музей історії Нюрнберзького процесу відкривається через 65 років після початку в цьому німецькому місті міжнародного трибуналу над нацистськими злочинцями.

Музей відкривається в будівлі земельного суду Нюрнберг-Фюрт, повідомляє Газета.ру.

На відкриття приїхали очевидці і учасники Нюрнберзького процесу.

У вільні від засідань дні відвідувачі можуть оглянути зал присяжних засідань, також відомий як «Зал 600», де проходили слухання Нюрнберзького і подальшого процесів. Саме в цьому залі нацисти відповідали на запитання слідчих.

У першому залі верхнього поверху представлені відео- і аудіозаписи, матеріали з історії, інформація про дійових осіб цієї історичної події і про хід процесу, біографії 24 обвинувачених і їхні фотографії, фотографії журналістів, які висвітлювали процес, а також деякі предмети меблів і побутові речі, що збереглися, зокрема дві лави, на яких сиділи підсудні.

Другий тематичний комплекс виставки присвячений юридичній стороні переслідування злочинців після 1946 року і подальшим процесам, які теж проходили у Нюрнбергу.

Загальна площа експозиції - 750 квадратних метрів.