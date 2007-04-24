У конгресі оголосять про початок процедури імпічменту віце-президента США

Член палати представників конгресу США і кандидат у президенти від демократичної партії Денніс Кусініч офіційно оголосить у вівторок у Вашингтоні про початок процедури імпічменту віце-президента США Річарда Чейні, повідомляє РІА Новости.

У поширеній у Вашингтоні заяві секретаріату Кусініча вказується, що конгресмен оголосить про внесення до конгресу США "статей імпічменту" (articles of impeachment) - звинувачень з вимогою про усунення Чейні з посади віце-президента країни.

Про кількість "статей імпічменту" і характер звинувачень в адресу Чейні в заяві нічого не повідомляється.

За конституцією США палата представників конгресу має право імпічменту "президента, віце-президента і всіх цивільних офіційних осіб США".

Згідно конституції підставою для імпічменту може служити "зрада, підкуп або інший великий злочин або правопорушення".

Внесення "статей імпічменту" до юридичного комітету палати представників вважається першим кроком у процедурі імпічменту. У разі затвердження "статей" в комітеті вони потім виносяться на голосування в палату представників у повному складі.

Якщо палата представників конгресу США затверджує імпічмент, після цього сенат США виконує роль "суду" і виносить ухвалу про усунення з посади або виправдання особи, яка зазнала імпічменту .

У грудні 1998 року президент США Білл Клінтон зазнав процедури імпічменту, коли палата представників американського конгресу більшістю голосів підтримала дві з чотирьох висунутих проти нього "статей імпічменту".

У лютому 1999 року в ході "суду" і голосування в сенаті США вимога про усунення Клінтона від посади президента не зібрала необхідної підтримки у вигляді двох третин голосів сенаторів.

Більшість спостерігачів у Вашингтоні зараз схиляються до думки про те, що ініціатива конгресмена Кусініча про імпічмент віце-президента США Річарда Чейні не має жодних шансів одержати підтримку американських законодавців.

Прес-секретар Чейні Меган Макгуїн, коментуючи плани Кусиніча по імпічменту, заявила журналістам, що віце-президент США зайнятий важливішими державними справами.

"Віце-президент зосереджений на серйозних питаннях, які стоять перед нашою країною", - заявила Макгуїн.