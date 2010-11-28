Причиною катастрофи Іл-76 могло стати потрапляння птаха у двигун

Причиною авіакатастрофи в ніч на неділю в Карачі грузинського літака Іл-76 компанії Sunway Airlines могло стати потрапляння птаха у двигун.

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на директора авіакомпанії Джемала ТАМАЗАШВІЛІ.

«Два тижні тому, відповідно до регламенту, літак пройшов технічну перевірку... Він був в ідеальному стані, а екіпаж відпочивав 18 годин перед вильотом. Гаданою причиною стало пошкодження мотора, що було викликане потраплянням в нього птахів», - сказав Д.ТАМАЗАШВІЛІ.

Як повідомляв УНІАН, катастрофа вантажного літака Іл-76 сталася сьогодні вночі невдовзі після вильоту з пакистанського аеропорту Карачі.

Пакистанські телеканали повідомляють, що в результаті падіння літака загинули 20 осіб: окрім загиблих на борту восьми членів екіпажу ще, за різними даними, до 12 людей загинуло на землі. Офіційного підтвердження ця інформація поки що не одержала.

Вантажний літак, прямував до Судану.

За даними представника Генерального консульства РФ у Карачі Олексія ЗЕНЬКОВА, на борту літака був інтернаціональний екіпаж. За інформацією генконсульства, у складі екіпажу був один росіянин, Олександр Ульянов, решта членів екіпажу, за попередньою інформацією, - громадяни України.

Іл-76 впав у передмісті Гульшан-е-Джохар - цей район розташований поряд з кварталами, де живуть сім`ї офіцерів ВПС і військово-морських сил Пакистану.

Причини катастрофи поки не зрозумілі.