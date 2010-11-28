МЗС України підтвердило загибель 7 українців у катастрофі Іл-76

Міністерство закордонних справ України підтвердило загибель 7 громадян України - членів екіпажу літака Іл-76, який розбився минулої ночі в Пакистані.

Як повідомив УНІАН прес-секретар МЗС Олександр ДІКУСАРОВ, цю інформацію українським дипломатам підтвердили в грузинській авіакомпанії Sunway.

«Серед загиблих - командир, пілот, штурман, 2 авіатехніка, бортінженер і бортрадист», - сказав речник.

Він також повідомив, що українські дипломати в Пакистані вже з`ясували прізвища загиблих українців і найближчим часом зв`яжуться з їхніми родичами.

За словами О.ДІКУСАРОВА, це питання знаходиться на контролі Департаменту консульської служби МЗС.

Як повідомляв УНІАН, катастрофа вантажного літака Іл-76 грузинської авіакомпанії Sunway сталася сьогодні вночі невдовзі після вильоту з пакистанського аеропорту Карачі. В результаті падіння літака загинули 20 осіб: окрім загиблих на борту восьми членів екіпажу ще, за різними даними, до 12 людей загинуло на землі. Вантажний літак, прямував до Судану.