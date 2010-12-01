Газпром оцінив вартість "Південного потоку"

За останніми розрахунками ВАТ "Газпром", вартість газопроводу "Південний потік" становитиме близько 15,5 млрд євро, повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на корпоративний журнал газового холдингу.

"Ціна питання в нинішніх цінах - близько 10 млрд євро на морській і близько 5,5 млрд євро на сухопутній європейській ділянках", - зазначає видання.

Начальник департаменту з управління проектами Газпрому Леонід Чугунов в інтерв`ю журналу "Газпром" заявив: "Від російського берега підуть чотири нитки газопроводу - коридори для їх прокладки ми ще виберемо. Єдине, що поки можна сказати, вони не торкнуться виняткової економічної зони України. На європейський берег "Південний потік" може вийти з моря в Болгарії - поки цей маршрут розглядається як основний, а також у Румунії. Наразі відпрацьовується можливість виведення на узбережжі цієї країни однієї або двох ниток газопроводу".