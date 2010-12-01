Розпочалися спільні військово-морські навчання Грузії і США

В Аджарії почалися спільні військово-морські навчання підрозділів армій Грузії і США. У них бере участь американський військово-транспортний корабель "Гонзалес", який прибув до Батумі . У навчаннях з американського боку беруть участь 288 військовослужбовців, з грузинського - близько 200, повідомила прес-служба Міністерства оборони Грузії.

На маневрах відпрацьовується евакуація особового складу при пожежі в приміщеннях корабля, тактика взаємодії в умовах надзвичайних ситуацій. Після завершення навчань відбудуться екскурсії і спортивні зустрічі.

Американський корабель залишиться в порту Батумі до 2 грудня 2010 р.