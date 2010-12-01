Патріарх Кирил вирішив злітати в космос

Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ висловив бажання вирушити в космос. Про це розповів глава Роскосмосу Анатолій ПЕРМІНОВ під час чаювання з космонавтами, які в грудні 2010 року вирушать на МКС.

Як передає Лента.ру, за словами А.ПЕРМІНОВА, у минулому патріарх виконав 19 тренувань на літаку "МіГ" і здійснював усі фігури вищого пілотажу.

Раніше глава РПЦ зазначав, що церква схвалює всі заходи, що проводяться на навколоземній орбіті. Крім того, священнослужитель цікавився роботою центру підготовки космонавтів.

Тепер усі ракети і космічні кораблі перед відправленням на орбіту освячуються православним священиком. Крім того, деякі предмети культу є і на МКС - в своєму блозі космонавт Максим СУРАЄВ публікував фотографії ікон, які знаходилися на орбіті, і хреста.