США відхрестилися від арешту засновника Wikileaks
05:52, 08 грудня 2010Світ
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"Це справа Швеції і Великобританії"
|Джуліан Ассандж
Про це Кроулі заявив під час брифінгу.
Він також зазначив, що США наразі не розглядають питання про екстрадицію засновника Wikileaks, оскільки розслідування про витік тисяч секретних документів триває і висновки про факти порушення американських законів робити зарано.
Представник американського держдепу ухилився від усіх питань журналістів про те, яке відомство, «суто гіпотетично», буде добиватися екстрадикції Ассанжа в разі визнання його провини. Кроулі зауважив тільки, що справа про арешт Ассанжа стосується безпосередньо тільки Швеції і Великобританії, яка діяла на запит шведської прокуратури.
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