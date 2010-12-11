WikiLeaks: найближчі роки можуть стати фатальними для Куби

Глобальна фінансова криза і нездатність кубинської влади розрахуватися за зовнішнім боргом у найближчі два-три роки можуть стати для Куби фатальними, такі висновки були зроблені на зустрічі торговельних радників сімох країн з американськими дипломатами в Гавані, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на газету Pais і матеріали WikiLeaks.

Зустріч пройшла в лютому 2010 року в кубинській столиці за ініціативою керівника секції інтересів США на Кубі Джонатана Фарара, у ній взяли участь торговельні радники Китаю, Іспанії, Франції, Італії, Канади, Японії і Бразилії.

Згідно з оприлюдненим WikiLeaks секретним донесенням Фарара в Держдеп США, італійський дипломат заявив, що за даними джерел у кубинському уряді Куба може вже в 2011 році оголосити себе банкрутом через неможливість обслуговувати свій зовнішній борг (17,8 мільярда доларів).

Хоча Куба в 2009 році провела реструктуризацію зовнішнього боргу, виплати за кредитами відкладаються. На це скаржиться торговельний радник Японії. З ним солідарний китайський дипломат, який, згідно з документам WikiLeaks, заявив, що кубинці постійно просять відстрочити виплати боргу і наполягають на збільшенні термінів надання кредитів з одного року до чотирьох.

Китай для Куби основний політичний і торговельний союзник, однак кубинська влада категорично проти того, щоб китайські фірми могли одержати контрольний пакет акцій в спільних підприємствах.

"Їм не важливо, які ми робимо інвестиції - 10 або 100 мільйонів доларів, головне, щоб 51% акцій залишався в руках кубинського уряду", - нарікав у розмові з головою секції інтересів США на Кубі торговельний радник китайського посольства, пише Pais.

Китайський дипломат також сказав, що дуже важко вести з кубинцями розмови про можливість проведення економічних реформ за типом "китайських". Це пояснюється страхом кубинського уряду втратити владу в країні, пояснив дипломат. У секретних донесеннях американських дипломатів зазначається також, що розпочаті Раулем Кастро економічні перетворення не дали позитивних результатів.

Американські представники доходять висновку, що кубинська влажа тільки завдяки допомозі Венесуели, яка щодоби постачає на Кубу 90 тисяч баррелів нафти, можуть хоч якось вирішувати поточні проблеми, пише Pais.

Дипломати не виключають, що кубинське керівництво мірою загострення економічної ситуації може піти на оголошення в країні так званого "спеціального періоду", як це вже було зроблено в 1990-і роки після розпаду СРСР. Тоді Куба втратила безвідплатну допомогу Радянського Союзу і, щоб вижити, перейшла на режим надзвичайної економії з опорою на власні сили.

Утім, кубинський народ вже звик до тяжких часів і спокійно поставиться до нового заклику лідерів Куби "затягнути паски", йдеться в оприлюдненій на WikiLeaks депеші американського дипломата.