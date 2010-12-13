WikiLeaks: США непокоять продажі російської зброї Венесуелі

США намагалися перешкодити Росії продавати зброю до Венесуели. Вони неодноразово висловлювали побоювання, що російська зброя, після того, як потрапляє венесуельській влади, опиняється у бойовиків антиурядового угруповання "Революційних збройних сил Колумбії" (FARC), яка веде війну проти колумбійського уряду.

Держдепартамент США неодноразово повідомляв про такі факти, це було і за адміністрації Джорджа Буша і за нинішньої адміністрації Барака Обами. Інформація про це міститься в матеріалах листування американських дипломатів, які є в розпорядженні сайту WikiLeaks.

З листування американських дипломатів також виходить, що представники Держдепартаменту США неодноразово зачіпали тему продажу зброї для Венесуели під час різних переговорів з колегами. Наприклад, у березні 2010 р. держсекретар Хіларі Клінтон обговорювала це питання з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, пише РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Reuters.