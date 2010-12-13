Ассанж: правова система Швеції дозволяє себе використовувати

Засновник Wikileaks Джуліан Ассанж заявив, що «розчарований тим, як правова система Швеції дозволяє себе використовувати», повідомляє Reuters.

Таку заяву Ассанж зробив у зв`язку з тим, що, на його думку, шведська система правосуддя перебуває під сильним впливом США.

«Я прибув до Швеції як вигнаний журналіст, втягнений у неймовірну сутичку з Пентагоном, і США мають намір видати мене за шпигуна», - йдеться в документі, який оприлюднило шведське телебачення в неділю увечері.