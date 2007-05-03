У Швеції невідомі закидали камінням російське посольство

Невідомі в ніч на четвер закидали камінням посольство РФ у Швеції, повідомив РІА “Новости” по телефону представник російської дипмісії в Стокгольмі.

"Невідомі кинули каміння в службову і житлову зони посольства, - там, де в нас знаходяться школа і дитячий садок. Потерпілих немає", - сказав він.

За словами представника чергової служби посольства, будівлі завдано невеликої шкоди. "Зараз ми встановлюємо, що ж було пошкоджено", - додав він.

"Поліція вже займається цим питанням, вона почала займатися цим відразу ж після атаки на нашу дипмісію", - зазначив представник чергової служби.

У середу активісти російських молодіжних організацій, які вже тиждень проводять біля посольства Естонії в Москві акцію протесту проти перенесення пам`ятника Воїну-визволителю в Таллінні, спробували заблокувати машину шведського посла Йохана МОЛАНДЕРА, котрий виїжджав з естонської дипмісії.

Посол Швеції заявив з цього приводу протест у російському МЗС. Крім того, протест був заявлений послу Росії в Швеції.