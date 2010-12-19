У Мінську відключили Facebook, Twitter, YouTube, Google-ток и Google-пошту
19:35, 19 грудня 2010Світ
5996 0
LiveJournal теж не працює
У Мінську відключені всі соціальні мережі, через які здійснювалася координація протестуючих проти фальсифікації виборів президента.
Про це повідомляє кореспондент "Української правди", телефоном з Мінська.
"Зокрема, не працює Facebook, Twitter, YouTube, Google-ток и Google-пошта", - розповів він.
Відключені практично всі поштові сервіси та LiveJournal.
Крім того, відключені сайти деяких опозиційних кандидатів у президенти.
"Єдиний провайдер "Белтелеком", який контролює весь потік Інтернету в країні", - уточнив журналіст.
Як відомо, 19 грудня в Білорусі проводяться вибори президента.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter