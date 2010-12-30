Не відбулося масове вбивство журналістів

У Копенгагені в середу, 29 грудня, затримали чотирьох підозрюваних у підготовці теракту проти місцевої газети Jyllands-Posten. Як повідомляє саме видання з посиланням на прес-реліз данської Служби безпеки і розвідки (Politiets Efterretningstjeneste, PET), вони мали з собою автомат з глушником і патрони.

За даними PET, троє із затриманих прибули з Швеції. Відомо, що двоє з них є вихідцями з Тунісу і Лівану, національність третього не розкривається. Четвертий підозрюваний - біженець з Іраку.

Як припускає слідство, зловмисники планували потрапити до будинку редакції, де вбити якомога більше людей. Усім їм пред`явлені звинувачення в підготовці теракту.

Також повідомляється, що одночасно в Швеції був арештований ще один із зловмисників. Він також є уродженцем Тунісу. Яка була його роль в підготовці нападу, невідомо.

Газета Jyllands-Posten, нагадує Лента.ру, здобула популярність після публікації в 2006 році карикатур на пророка Мухаммеда. Після цього представники мусульманської громади неодноразово проводили акції протесту проти видання, а головний редактор одержував погрози. У 2010 році змови проти Jyllands-Posten були розкриті в Данії і Норвегії.