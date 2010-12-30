На Кубі відмінили субсидії на мило

Кубинська влада відмінили субсидії на "предмети особистої гігієни" - мило, зубну пасту і пральний порошок, повідомляє Associated Press.

Відповідне розпорядження уряду, яке набуде чинності з 1 січня 2011 року, оприлюднила в середу, 29 грудня, офіційна газета Granma. Такий захід, на думку влади, необхідний для скорочення видатків держбюджету.

До ухвалення рішення про скасування субсидій стандартний шматок мила обходився кубинцям 25 сентаво (1 кубинський песо - 100 сентаво). У 2011 році за той же шматок мила жителям острова доведеться платити не менше 6 песо.

Раніше влада Куби оголосила, що має намір поетапно відмінити всі субсидії. У 2010 році із списку продуктів і товарів, частина вартості яких компенсує державу, були виключені сигарети, сіль, картопля і горох.

Лента.ру