Папа Римський видасть указ про фінансові операції

Папа Римський Бенедикт XVI має намір видати указ про заходи, покликані зробити фінансові операції Банку Ватикану прозорішими, повідомляє Бі-бі-сі.

Три місяць тому прокуратура Італії заарештувала на рахунках Банку Ватикану 30 млн. доларів і завела кримінальні справи щодо двох високих співробітників банку, підозрюваних у відмиванні грошей.

Банк Ватикану, відомий також як Інститут релігійних справ, розпоряджається майном голови Римської католицької церкви, високого духівництва і координує фінансові операції католицьких парафій по всьому світу.