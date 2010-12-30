Папа Римський видасть указ про фінансові операції
03:47, 30 грудня 2010Світ
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Банк Ватикану зазнає проблем
Папа Римський Бенедикт XVI має намір видати указ про заходи, покликані зробити фінансові операції Банку Ватикану прозорішими, повідомляє Бі-бі-сі.
Три місяць тому прокуратура Італії заарештувала на рахунках Банку Ватикану 30 млн. доларів і завела кримінальні справи щодо двох високих співробітників банку, підозрюваних у відмиванні грошей.
Банк Ватикану, відомий також як Інститут релігійних справ, розпоряджається майном голови Римської католицької церкви, високого духівництва і координує фінансові операції католицьких парафій по всьому світу.
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