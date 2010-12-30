Польський експерт назвав три причини Смоленської авіакатастрофи

Рішення посадити літак Ту-154 Президента Польщі Леха Качиньського у Смоленську за поганих погодних умов приймав не капітан борту Аркадіуш Протасюк, а головнокомандуючий ВВС Польщі генерал Анджей Бласик, який перебував у літаку, вважає колишній командувач польського 36-го спецполку транспортної авіації Роберт ЛАТКОВСЬКИЙ.

Як повідомляє РІА «Новости»,в ефірі польського телеканалу TVN24 Р.ЛАТКОВСЬКИЙ назвав три причини, які, на його думку, призвели до катастрофи: помилкове рішення летіти за подібних погодних умов, помилки пілотів і помилки диспетчерів.

"Погода не давала можливості посадити літак. Помилкове рішення ухвалив глава ВВС (генерал Бласик), який був відповідальним за цей рейс. Він був на борту, отже, був гарантом безпеки президента і пасажирів. Треба було відкласти виліт і чекати на поліпшення погоди або летіти на запасний аеродром", - сказав Р.ЛАТКОВСЬКИЙ.

На думку іншого експерта з авіації, колишнього командувача ескадрою 36-го спецполку Стефана ГРУШЧИКА, "Смоленська трагедія розпочалася у Варшаві" з організації польоту. За його словами, підбір екіпажа був "фатальним".

"Екіпаж не знав російської мови, не знав процедур, яких необхідно дотримуватися при посадці на російських військових аеродромах", - відзначив він.

Р.ЛАТКОВСЬКИЙ також відзначив, що А.Протасюк перебував під тиском з боку глави ВВС, який був у кабіні пілотів. Про присутність у кабіні пілотів сторонніх осіб раніше офіційно говорило слідство.

"Командиром цього літака був не капітан Протасюк, а, згідно з правилами, генерал Бласик. І це він віддав наказ посадити літак, навіть якщо не безпосередньо, він дав дозвіл на порушення правила польоту", - вважає експерт.

За його словами, екіпаж не хотів садити літак, тільки хотів зайти на посадку, щоб "задовольнити пасажирів", а потім летіти на інший аеродром.

І, нарешті, останньою причиною трагедії, на думку польських експертів, стали помилки у діях диспетчерів у Смоленську.

"Диспетчери не повинні були допустити посадки за таких умов", - сказав Р.ЛАТКОВСЬКИЙ.

За його словами, у диспетчерській кабіні була паніка, один з диспетчерів радився з Москвою, приймати літак чи ні.

"Там хтось ухвалив неправильне рішення прийняти літак. Диспетчер навчений і знає, що за таких умов приймати літак не можна", - відзначив експерт.

Р.ЛАТКОВСЬКИЙ вважає, що могло статися нерозуміння між пілотами і диспетчерами: коли екіпаж підтвердив, що раніше садив літак на військовому аеродромі, диспетчери могли подумати, що пілоти знають процедури.