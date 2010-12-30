Екс-президента Ізраїлю визнали винним у згвалтуваннях

Екс-президента Ізраїлю Моше Кацава визнали винним у двох згвалтуваннях, повідомляє NEWSru.co.il. Таке рішення оголосили сьогодні в Окружному суді Тель-Авіва. Йдеться про епізоди "справи Кацава", пов`язаних зі свідченнями потерпілої "Алеф", яка працювала з Кацавом у міністерстві туризму.

Голова процесу суддя Джордж Кара оголосив, що суд довіряє свідченням "Алеф", а заяви Кацава не викликають довіри.

Крім того, суд визнав Кацава винним у сексуальних домаганнях до постраждалих "Гей" і "Ламед", а також у примушуванні до сексу з використанням службового становища.

Таким чином, колишній президент Ізраїлю Моше Кацав визнаний винним за п`ятьма пунктами звинувачення. Йому загрожує тривале тюремне ув’язнення.

Очевидно, що після визнання Кацава винним його адвокати подадуть апеляцію до Верховного суду, тому говорити про закінчення процесу ще рано.