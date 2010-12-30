Потужний вибух прогримів в Афінах

Потужний вибух прогримів біля будівлі суду в Афінах. Споруді завдано збитків, постраждалих немає.

Як повідомляє РІА «Новости», за даними представника поліції, "вибух стався о 8.22. Приблизно за 40 хвилин був попереджувальний дзвінок про вибух на телеканал і в газету".

Вибуховий пристрій було встановлено в припаркованому поруч із будівлею суду мотоциклі. Хвилею від вибуху пошкодило вісім автомобілів, передає Reuters.

Після звістки про закладену бомбу поліція евакуювала людей із небезпечного району. Представник поліції не зміг повідомити, чи було заплановано в цьому суді розгляд якоїсь резонансної справи.

Як показують місцеві телеканали, дим від вибуху було видно в різних районах міста. Повідомляється, що фасад будівлі суду серйозно постраждав.

Поліція перекрила район події на великій відстані від вибуху. Поки відповідальність за вибух ніхто на себе не взяв, зазначає NEWSru.