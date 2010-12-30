Ходорковському і Лебедєву дали по 14 років

Хамовнічеський суд Москви засудив екс-співвласників нафтової компанії ЮКОС Михайла ХОДОРКОВСЬКОГО і Платона ЛЕБЕДЄВА до 14 років кожного, визнавши доведеною їх вину у розкраданнях 218 млн. тонн нафти на 450 млрд. рублів і 7,5 млрд. доларів у дочірніх підприємств компанії.

Як повідомляє «Газета.Ru», звинувачення вимагало засудити підсудних до 14 років позбавлення волі кожного.

М.ХОДОРКОВСЬКИЙ і П.ЛЕБЕДЄВ свою вину не визнають по жодному з пред`явлених епізодів.

Обидва фігуранти у справі компанії ЮКОС зараз відбувають 8-річні терміни покарання.

Процес у новій справі проти М.ХОДОРКОВСЬКОГО і П.ЛЕБЕДЄВА у Хамовнічеському суді тривав більше року. Вирок оголошувався чотири дні, починаючи з понеділка.

Новий термін покарання в 14 років відраховуватиметься для М.ХОДОРКОВСЬКОГО і П.ЛЕБЕДЄВА з 2003 року, тобто обидва фігуранти мають вийти на волю у 2017 році.