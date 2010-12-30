94-річний селянин з Індії став батьком

Індійський селянин у віці 94 років став найстарішим "молодим батьком" у світі після того, як дружина народила йому сина.

Новоспечений батько Рамаджіт РАГАВ, що проживає у штаті Хар’яна на півночі Індії, зупинятися на досягнутому не збирається, повідомляє The Daily Mail.

Як вважає Р.РАГАВ, таємниця його "вічної молодості" криється в їжі, яку він вживає. Кожного дня індієць з`їдає по півкіло топленого масла, півкіло мигдалю і випиває по три літри молока.

За даними британського видання, це перша дитина Р.РАГАВА і його дружини. Пара налаштована оптимістично і планує народити наступного року ще одного спадкоємця. Сам Р.РАГАВ стверджує, що йому більше 100 років, проте за документами індійцю цього року виповнилося тільки 94.

Р.РАГАВ працює батраком на фермі. У відомостях про вік його дружини індійські ЗМІ розходяться. За даними різних джерел, їй від 51-го року до 55 років.

Попередній рекорд найстарішого "молодого батька" належав також індійцю, 90-річному Нану Раму ДЖОГІ зі штату Раджастан, якому дружина в 2007 році народила 22-гу дитину, відзначає NEWSru.