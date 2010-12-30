США: вирок Ходорковському ускладнить вступ Росії до СОТ

Вирок, винесений у четвер екс-голові ЮКОСу Ходорковському, ускладнить процедуру вступу Росії до Світової організації торгівлі (СОТ), куди вона намагається потрапити вже 17 років, повідомляє Reuters з посиланням на високопоставлене джерело в адміністрації президента США.

"СОТ, як організація, базується на законах. Більшість країн у світі не розглядають цей вирок, як демонстрацію перемоги принципів правової держави в Росії. Очевидно, що це вплине на репутацію Росії", - сказав представник Білого дому.

"Це (вирок) не допоможе процесові (вступу), це тільки його ускладнить", - підсумував він.