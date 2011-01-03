Церкву обстріляли з гранатомета

Невідомі з підствольного гранатомета вистрелили по дахові православної церкви в станиці Орджонікідзевській в Інгушетії, повідомив РІА “Новости” телефоном представник республіканського МВС.

"У неділю близько 21.30 невстановлені особи зробили один постріл, імовірно з підствольного гранатомета, по будівлі церкви. Снаряд потрапив в дах церкви", - сказав співрозмовник.

За його словами, в результаті обстрілу ніхто не постраждав.