Церкву обстріляли з гранатомета
01:23, 03 січня 2011Світ
1990
Повідомлення з Інгушетії
Невідомі з підствольного гранатомета вистрелили по дахові православної церкви в станиці Орджонікідзевській в Інгушетії, повідомив РІА “Новости” телефоном представник республіканського МВС.
"У неділю близько 21.30 невстановлені особи зробили один постріл, імовірно з підствольного гранатомета, по будівлі церкви. Снаряд потрапив в дах церкви", - сказав співрозмовник.
За його словами, в результаті обстрілу ніхто не постраждав.
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