В Естонії День пам'яті загиблих у Визвольній війні

День пам`яті воїнів, загиблих у Визвольній війні (Eesti Vabadussõda) 1918-1920 років, відзначать сьогодні в Естонії. На всіх державних і муніципальних установах будуть вивішені державні прапори.

Біля Монумента перемоги в Талліні відбудеться поминальна церемонія, в якій візьмуть участь міністр оборони країни Яак Аавіксоо і архієпископ Естонської євангельсько-лютеранської церкви Андрес Пидер.

У період з листопада 1918 року до січня 1920-го збройні сили Естонської Республіки за участю російських білогвардійців і фінських добровольців протистояли Червоній Армії, а в червні-липні 1919 року - орієнтованому на Німеччину Прибалтійському ополченню в Латвії.

Війна фактично завершилася перемир`ям 3 січня 1920 р. на фронті з Червоною Армією та підписанням 2 лютого Тартуського мирного договір, за яким Радянська Росія визнала незалежність Естонії.

У Визвольній війні з боку Естонії загинули близько 4 тисяч чоловік, близько 14 тисяч одержали поранення.