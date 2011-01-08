ООН: від засухи в Пунтленді страждають більше мільйона людей

Більше мільйона людей страждають від засухи в північно-східному напівавтономному регіоні Пунтленд в Сомалі, повідомляє Бі-бі-сі.

Тривала відсутність дощів призвела до голоду, який просувається далі на південь країни, заявив координатор ООН гуманітарної програми допомоги Сомалі Марк Боуден.

Ситуація ускладнюється тим, що бойовики-ісламісти заважають передачі допомозі мирному населенню.