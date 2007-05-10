Тоні Блер оголосить дату своєї відставки
08:44, 10 травня 2007Світ
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Лейбористська партія матиме 7 тижнів
Прем`єр-міністр Великобританії Тони Блер оголосить сьогодні дату свого виходу у відставку з поста лідера правлячої Лейбористської партії, передає Радіо Свобода.
Таким чином Блер, який 1 травня відзначив 10 років перебування на чолі уряду, відкриє дорогу для обрання нового прем`єр-міністра.
Потім протягом семи тижнів Лейбористська партія повинна буде вибрати нового лідера, який очолить уряд. Як очікується, ним стане нинішній міністр фінансів Гордон Браун.
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