Росія і Польща таки проведуть спільні жалобні заходи

Росія і Польща проведуть спільні жалобні заходи, присвячені роковинам авіакатастрофи під Смоленськом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кремля, за підсумками телефонної розмови президентів двох країн Дмитра МЕДВЕДЄВА і Броніслава КОМОРОВСЬКОГО.

«Глави держав обмінялися думками у зв`язку з публікацією Остаточного звіту Комісії з розслідування авіаційних подій Міждержавного авіаційного комітету про причини авіакатастрофи в Смоленську 10 квітня 2010 року, а також обговорили подальші спільні дії з розслідування її обставин. Підтверджено плани щодо проведення спільних жалобних заходів, присвячених роковинам цієї трагічної події», - говориться в повідомленні.

Під час бесіди було висловлено взаємний настрій на продовження конструктивного діалогу в руслі принципів, узгоджених під час візиту Президента Росії до Польщі 6 грудня 2010 року.

Д.МЕДВЕДЄВ і Б.КОМОРОВСЬКИЙ обговорили актуальні питання російсько-польських відносин. При цьому було особливо відзначено позитивні підсумки 2010 року для розвитку двосторонніх зв`язків. Розмова відбулася за ініціативою польської сторони.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня контрольований російською владою МАК обнародував остаточний звіт про причини Смоленської катастрофи, в якому всю провину за трагедію поклав на польських пілотів, які нібито під тиском високопоставлених осіб на борту прийняли рішення посадити літак "за будь-яку ціну".

Водночас МАК не встановив провини диспетчерів у трагедії, дії яких, на думку польських експертів, також були однією з причин катастрофи, що забрала життя 96 польських громадян, зокрема Президента Леха Качинського.