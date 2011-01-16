У Тунісі помер журналіст, поранений під час протестів

У Тунісі від одержаних травм помер французький журналіст, який прибув до країни для висвітлення протестів, що спалахнули в країні, повідомляє Reuters. 32-річний Лукас Мебрук Долега, який працював на Європейське фотоагентство (EPA), одержав поранення у п`ятницю. За даними "Репортерів без кордонів", Долега одержав поранення в голову в результаті вибуху заряду із сльозогоном.