Шведських мисливців у Тунісі прийняли за бойовиків

Невідомі побили шведських мисливців-туристів, коли ті прямували в один з готелів міста Туніс, де через заворушення діє надзвичайний стан, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на шведське радіо SR.

"На групу напав... натовп, коли мисливці виходили з таксі. До готелю було метрів десять. Оскільки мисливців було 13 осіб, то їхали вони в різних машинах", - сказала в інтерв`ю радіо шведський гід і власниця компанії "Шведські мисливські поїздки" Інгер Екхардт.

За її словами, туристи приїхали до Тунісу тиждень тому для полювання на диких свиней. У неділю вони прямували в готель, щоб переночувати, оскільки їх авіарейс до Швеції був скасований.

Екхардт зазначила, що мисливці шоковані, проте ніхто серйозно не постраждав і медичної допомоги не потребує. Зараз групу туристів охороняє поліція. "У поліції нам пообіцяли ескорт і готель, у мене таке відчуття, немов важкий камінь впав з серця", - сказала шведська підприємниця.

Вона зауважила, що тиждень тому, коли мисливці тільки приїхали до Тунісу, ситуація в країні не була ще настільки серйозною.

Раніше повідомлялося, що поліція затримала групу озброєних людей, які влаштували стрілянину біля офісу опозиційної Прогресивної демократичної партії (PDP). Як повідомляє Reuters з посиланням на місцеве телебачення, у чотирьох із затриманих при собі були німецькі паспорти, а ще у двох - шведські. Як додає AFP, іноземці були добре озброєні і пересувалися містом на трьох таксі.