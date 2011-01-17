Голова Китаю: панування долара - справа минулого

Перед візитом до Вашингтона, який відбудеться цього тижня, Голова Китайської Народної Республіки Ху Цзиньтао заявив, що міжнародна валютна система, в якій домінує долар, - це вже явище минулого.

В інтерв`ю американській пресі він сказав, що Китай вживає заходів, щоб зробити юань міжнародною валютою, хоча це буде тривалий процес.

Ху Цзиньтао піддав також критиці американську політику вливання мільярдів доларів в економіку.