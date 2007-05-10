Блер піде у відставку 27 червня

Прем`єр-міністр Великої Британії Тоні Блер заявив, що 27 червня він піде у відставку з посади глави уряду, яку він обіймав впродовж останніх 10 років, передає Бі-бі-сі.

Британський прем`єр повідомив про це на своїй політичній батьківщині - в місті Седжефілд на північному сході Англії.

"Я повернувся в Седжефілд, у свій виборчий округ, де починалася моя політична кар`єра і де вона має завершитися, - сказав Блер. - Сьогодні я оголошую про своє рішення піти з поста лідера Лейбористської партії. Тепер партія обиратиме нового лідера. 27 червня я подам Королеві прохання про відставку з поста прем`єр-міністра".

Перед цим Блер офіційно повідомив про свої наміри членам британського уряду. Як повідомив один з міністрів, присутніх на Даунінг-стріт, засідання кабінету пройшло швидко і в дружній атмосфері.

Після цього Блер літаком попрямував до Седжефілда, де його аплодисментами зустрічали члени місцевого лейбористського клубу - саме в цьому місті прем`єр-міністр вперше став членом парламенту. До будівлі, де він виступав, також прийшла невелика кількість демонстрантів, які виступають проти війни в Іраку.

Свого часу Блер пообіцяв своїм виборцям, що вони першими дізнаються про те, що він залишить пост прем`єр-міністра, коли для цього прийде час.

Якийсь час тому Блер повідомив про намір залишити посаду глави уряду цього року.