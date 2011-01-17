У новому уряді Тунісу ключові міністри залишилися на посадах
20:19, 17 січня 2011Світ
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Додалися три представника опозиції
У Тунісі сформовано уряд національної єдності після втечі з країни екс-президента Зін аль-Абідіна бен Алі та масових демонстрацій.
Прем`єр-міністр Мохаммед Ганнуші, який виконує після перевороту обов`язки президента, зберіг за собою місце прем`єра. Свої посади зберегли також кілька ключових міністрів: оборони, внутрішніх і закордонних справ.
При цьому до складу сформованого уряду національної єдності, як міністри регіонального розвитку, вищої освіти та охорони здоров`я, ввійшли три представники опозиційних рухів, передає Reuters.
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