У новому уряді Тунісу ключові міністри залишилися на посадах

У Тунісі сформовано уряд національної єдності після втечі з країни екс-президента Зін аль-Абідіна бен Алі та масових демонстрацій.

Прем`єр-міністр Мохаммед Ганнуші, який виконує після перевороту обов`язки президента, зберіг за собою місце прем`єра. Свої посади зберегли також кілька ключових міністрів: оборони, внутрішніх і закордонних справ.

При цьому до складу сформованого уряду національної єдності, як міністри регіонального розвитку, вищої освіти та охорони здоров`я, ввійшли три представники опозиційних рухів, передає Reuters.