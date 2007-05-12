У результаті вибуху на турецькому курорті Ізмір поранено щонайменше 15 людей

У турецькому курортному місті Ізмір на узбережжі Егейського моря щонайменше 15 людей дістали поранення під час вибуху на місцевому ринку.

Як повідомляє радіо “Свобода”, двоє поранених - у тяжкому стані.

Більшість постраждалих - ринкові торгівці. Даних про поранених іноземних туристах поліція не має.

Як повідомив представник поліції, спрацював саморобний вибуховий пристрій, встановлений на мопеді чи мотоциклі, що стояв поблизу торгових рядів.

Мер Ізміра Азіз КОЧАОГЛУ заперечує будь-який зв`язок того, що сталося із запланованою на неділю демонстрацією на підтримку світської держави і проти обрання президентом представника правлячої проісламської партії Абдулли ГЮЛЯ.