Джордж Буш повторив ”виступ Єльцина”

Президент США Джордж Буш під об`єктивами телекамер і у присутності десятків тисяч глядачів власноруч подиригував зведеним симфонічним оркестром у складі 400 виконавців, включаючи 50 музикантів державного симфонічного оркестру штату Вірджинія.

Буш узяв диригентську паличку у диригента оркестру Джоанн Фалетти, піднявся за диригентський пульт і, розмахуючи узятою в праву руку паличкою, "допоміг" оркестру зіграти кілька пасажів відомого американського патріотичного маршу The Stars and Stripes Forever, який відповідно до рішення американського конгресу є офіційним державним маршем США, передає РІА Новості.

“Виступ” голови Былого дому зустріли сміхом і усмішками, “номер” відбувся у присутності першої леді США Лори Буш, губернатора штату Вірджинія Тімоті Кейна і інших високопосадових гостей, 13 травня на урочистому святкуванні 400-летия Джеймстауна (штат Вірджинія) - першого поселення вихідців з "старого світу" на території нинішніх США.

"Хоча Фалетта потім дала високу оцінку диригуванню президента, аудиторії здалося, що його (Буша) уявлення про ритм не зовсім співпало з думкою музикантів", констатує вірджинськая газета Richmond Times dispatch.