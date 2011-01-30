Екс-кандидату в президенти Білорусі заборонили підходити до вікна

Екс-кандидату в президенти Білорусі Володимиру НЕКЛЯЄВУ, якого вчора відпустили зі слідчого ізолятора й помістили під домашній арешт, заборонено користуватися Інтернетом, телефоном і підходити до вікон.

Як повідомляє Радіо “Свобода”, про це журналістам сказала дружина політика. За словами дружини, В.НЕКЛЯЄВУ дозволено спілкуватися тільки з нею й адвокатом. У квартирі постійно перебувають співробітники КДБ.

У в`язниці в Білорусі залишаються близько 30 підозрюваних у справі про масові безлади в день президентських виборів 19 грудня 2010 року в Мінську, зокрема троє колишніх кандидатів у президенти.